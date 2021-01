BOLOGNA (ITALPRESS) – Più forza alle notizie locali, più digitale e contenuti multimediali, un rapporto se possibile ancor più stretto con il territorio, ma anche nuovi investimenti per guardare lontano, tra cui un centro di produzione di nuovi format e una scuola di formazione per giornalisti. È il piano editoriale del Gruppo Sae-Sapere Aude Editori per le testate Il Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara, da poco acquisite dal gruppo Gedi. Lo ha presentato il presidente Alberto Leonardis, con i direttori delle testate Tirreno Stefano Tamburini e Giacomo Bedeschi, il direttore operativo Luca Baldanza e l’azionista Alberto Tivoli,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gruppo Sae, più digitale e rapporto col territorio nelle nuove strategie proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento