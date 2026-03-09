lunedì, 9 Marzo , 26

Gruppo Selex, per la marca privata Consilia nel 2026 punta su sostenibilità
Gruppo Selex, per la marca privata Consilia nel 2026 punta su sostenibilità

Redazione-web
Redazione-web

Milano, 9 mar. (askanews) – Consilia, la marca privata del Consorzio Sun Impresa che partecipa a gruppo Selex, consolida nel 2026 la propria visione di sostenibilità attraverso due iniziative.

La prima riguarda una partnership strategica con Ieo attraverso il progetto SmartFood che promuove il modello del “piatto Smart” fornendo le informazioni necessarie per una dieta sana ed equilibrata. La collaborazione, spiega una nota, nasce con la mission di sostenere l’obiettivo divulgativo ed educativo del progetto Ieo: sul sito ufficiale di Consilia è stata quindi attivata una sezione dedicata al benessere in tavola e i social accoglieranno contenuti dedicati a promuovere e sostenere il progetto stesso, che mira a rassicurare e supportare il cliente nelle scelte quotidiane.

Parallelamente la private label lancia nella linea premium Consilia Optima, quattro nuove referenze di insalate da agricoltura verticale indoor prodotte da Agricola Moderna con metodo idroponico. La coltivazione in ambiente protetto permette di controllare costantemente aria, acqua, suolo e temperatura e garantisce alle piante una fotosintesi adatta a sviluppare appieno gusto e croccantezza. Le insalate, così, sono prive di pesticidi, la coltivazione in agricoltura verticale riduce fino al 95% il consumo di acqua e fino al 98% l’utilizzo di suolo rispetto alle coltivazioni tradizionali. Inoltre, con il metodo idroponico, il prodotto mantiene una freschezza e una croccantezza superiori, assicurando una shelf life estesa fino a 13 giorni, che contribuisce attivamente anche alla riduzione degli sprechi alimentari in ambito domestico.

“Gli obiettivi sono molteplici e rientrano nel ruolo delle marche come la nostra – dichiara Michela Bonetti, responsabile marketing Consilia – ovvero dare un supporto concreto e costante al consumatore, informandolo e rassicurandolo sulla qualità delle materie prime e sulla sostenibilità dei processi produttivi, confermando il ruolo di Consilia come partner di fiducia e promotore di scelte sostenibili nel quotidiano”.

