Gruppo VéGé: no sugar tax, rinvio di un anno o si cancelli definitivamente

Presidente Arena: nessuna evidenza di benefici sulla saluto

Milano, 10 feb. (askanews) – Il gruppo della distribuzione moderna VéGé si schiera apertamente contro la sugar tax e chiede al governo di procrastinare ancora di un altro anno l’introduzione della tassa. “Se questa tassa fosse realmente efficace per la reale tutela della salute, gruppo VéGé ovviamente si schiererebbe a favore, in linea con la sua politica di responsabilità sociale e sostenibilità nutrizionale” fa sapere il presidente del gruppo Giovanni Arena. Tuttavia, sottolinea ancora Aena, “non c’è alcuna evidenza empirica rispetto a tale eventualità, ed è null’altro che una imposizione fiscale punitiva che avrebbe come unica conseguenza, in primis quella di penalizzare un intero comparto produttivo e in seconda battuta quello ancor più importante di contribuire ad un ritorno importante dell’inflazione”. Per queste ragioni il guppo VéGé “è assolutamente contrario”. La richiesta arriva mentre si tratta sugli emendamenti al decreto Milleproroghe, tra cui c’è anche la richiesta di un rinvio al primo luglio 2026, dell’entrata in vigore della cosiddetta sugar tax.

“Chiediamo conseguentemente – conclude il presidente Arena – al Governo di spostare di un anno l’applicazione di tale tassa, ma ancor di più di avere la consapevolezza di abrogarla, chiudendo definitivamente tale inutile ed infinita querelle”.