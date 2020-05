Gse, al via la seconda fase della campagna “1 kwh per il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – Parte la seconda fase della campagna “1kWh per il Paese”, promossa dal Gestore dei Servizi Energetici per raccogliere fondi a sostegno della Protezione civile nazionale, impegnata quotidianamente contro l’emergenza Covid-19. Fino al 17 maggio gli operatori e i cittadini che beneficiano degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche e al fotovoltaico di grande taglia, potranno decidere quanti kWh donare.

Per la campagna, il Gestore ha stabilito come valore di riferimento 10 euro per ogni kWh donato. Durante la prima fase dell’iniziativa, che ha riguardato i beneficiari del Conto Energia (cioe’ gli incentivi al fotovoltaico), sono stati raccolti e donati alla Protezione civile 528.730 euro – come riporta il contatore pubblicato sul sito del GSE – grazie ai quasi 5.900 soggetti che hanno aderito all’iniziativa.

