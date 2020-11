ROMA (ITALPRESS) – Promuovere una sinergia tra le istituzioni per sfruttare al meglio le risorse comunitarie, nazionali, regionali e gli incentivi esistenti, ma anche favorire una semplificazione normativa per garantire una più rapida diffusione dell’innovazione tecnologica. Sono questi i principali temi emersi durante la WebConference organizzata da Gse nell’ambito della Digital Edition Key Energy 2020 di Ecomondo.

“La crisi sanitaria causata dal Coronavirus è andata ad impattare pesantemente ed in maniera generalizzata sulle capacità di realizzare gli investimenti – ha spiegato il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde -. Il Pniec rappresenta un elemento cruciale verso la transizione energetica e per raggiungere gli obiettivi al 2030 e 2050.

L’articolo Gse, dal settore energetico spinta decisiva per la ripresa proviene da Notiziedi.

