GSX-R1000R Anniversary per celebrare 100° anniversario Suzuki

GSX-R1000R in una livrea dedicata per festeggiare il 100° anniversario Suzuki e che sarà in vendita a partire da ottobre. Questa iconica supersportiva propone la stessa colorazione d’ispirazione rètro utilizzata dalle GSX-RR del Team Ecstar nel Mondiale MotoGP, con il tradizionale abbinamento del blu e dell’argento ardesia che rende omaggio alle prime Suzuki da Gran Premio degli Anni 60. Da allora Suzuki ha inanellato una lunga serie di trionfi, sia nel Motomondiale, sia nelle gare per moto derivate dalla serie, molti dei quali ottenuti proprio dalla stirpe delle GSX-R. La GSX-R1000R – che dal suo lancio ha vinto numerose gare e campionati in Europa,

