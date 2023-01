Gualtieri a Cuba per Capodanno. Ecco chi ha pagato per la ‘vacanza’ del sindaco

ROMA – Un viaggio a Cuba a Capodanno per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In missione istituzionale o vacanza privata? E chi ha pagato? In queste ore il sindaco della Capitale è stato investito da una nuova polemica. A sollevarla un articolo de Il Foglio dove si legge: “Il 28 dicembre l’esponente del Pd ha incontrato il viceministro degli Esteri Gerardo Peñalvervice per perorare la candidatura di Roma all’Expo 2030. All’appuntamento hanno partecipato anche Giuseppe Scognamiglio, direttore generale dell’ente di promozione della Capitale, e l’ambasciatore a Cuba Roberto Vellano. La notizia è uscita sull’agenzia Prensa Latina”.

Non ha tardato ad additare il sindaco il consigliere comunale della Lista Raggi, Antonio De Santis che sui social scrive: “Ancorché opinabile, la scelta da parte di Gualtieri di voler trascorrere le vacanze di Natale lontano da Roma, ai Caraibi, è del tutto legittima; ciò che però stupisce è che il 28 dicembre scorso l’agenzia di stampa cubana ‘La Prensa Latina’ ha fornito il resoconto di un incontro di natura evidentemente istituzionale del quale, per motivi che ci sfuggono, non è stata mai data alcuna notizia da parte del Campidoglio. Il Sindaco non ha certamente il dovere di raccontarci dove e come trascorra le proprie ferie private, ma ha il preciso dovere di comunicare le tipologie di incontri, peraltro resi pubblici all’estero, che coinvolgano la città e gli interessi ad essa legati“. E chiosa: “Venire a conoscenza di tali circostanze a distanza di quindici giorni e per giunta dalla stampa latino americana piuttosto che da comunicazioni ufficiali del Campidoglio lascia profondamente perplessi“.

A chiarire almeno la questione economica del viaggio in terra caraibica è lo stesso Ufficio stampa del Campidoglio che in una nota afferma: “In merito alle affermazioni del consigliere della Lista Raggi De Sanctis, si precisa che il Sindaco ha effettuato un viaggio privato a Cuba, a proprie spese, nel corso del quale ha avuto incontri di cortesia con il vice ministro vicario degli esteri e il Governatore de l’Havana, per illustrare la candidatura di Roma all’Expo e parlare della cooperazione tra le due capitali”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento