Gualtieri: “A Roma verso obbligo di mascherine all’aperto dal 6 dicembre”

ROMA – “Stiamo lavorando a un’ipotesi di ordinanza che introduca l’obbligo di mascherina in zone ad alta concentrazione all’aperto prima del periodo delle feste, probabilmente dal 6 dicembre. Lavoriamo con la Prefettura e la Regione per attendere dati più recenti. A breve finalizzeremo il lavoro”, dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di una visita a un edificio scolastico mai aperto al Corviale. “Già da questo fine settimana- ha aggiunto Gualtieri- la Prefettura avvierà dei meccanismi di controllo dell’affluenza dell’affollamento in alcune zone della città e chiaramente partiremo da queste zone”.

