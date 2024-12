Gualtieri ammette: “Sul concerto di Capodanno vi abbiamo regalato argomenti su cui prenderci in giro”

ROMA – “Cominciano per me dei giorni ancora più intensi, come anche penso per molti di voi e quindi saranno delle feste un po’ sui generis in cui i giorni tradizionalmente dedicati al riposo saranno invece pieni di inaugurazioni e notizie importanti per la nostra città. Vi abbiamo regalato, sul fronte più leggero, argomenti da raccontare, su cui prenderci in giro. Con la chicca del concerto di Capodanno vi abbiamo dato tanto materiale per queste feste”.

Lo ha detto scherzando il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del tradizionale brindisi di Natale con la stampa, facendo riferimento alle polemiche per il concerto di Capodanno.

“>Gualtieri: “Tony Effe? Il concerto di Capodanno deve unire, non dividere”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it