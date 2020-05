“È evidente che le legittime preoccupazioni di una situazione senza precedenti possano generare anche rabbia. Lo capiamo e per questo il governo è impegnato a sostenere imprese e famiglie, a evitare un aumento delle diseguaglianze, ad aiutare i più deboli”: lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che in un’intervista a Repubblica ha assicurato che il decreto Rilancio non lascia indietro nessuno e farà ripartire l’economia.

Gualtieri ha respinto le critiche di chi sostiene che vi sia stata una dispersione delle risorse: “Sono critiche sbagliate. In primo luogo non sono aiuti a pioggia, ma la volontà di non lasciare indietro nessuno in una circostanza così drammatica.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gualtieri: “Capisco la rabbia, aiuteremo tutti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento