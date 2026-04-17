sabato, 18 Aprile , 26

Iran riapre Hormuz, Trump mantiene il blocco navale: “Ci prendiamo l’uranio”. Teheran smentisce

(Adnkronos) - L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz,...

Inter, scudetto più vicino: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia

(Adnkronos) - L'Inter batte 3-0 il Cagliari oggi,...

Primo vaccino Rna per i gatti, efficace contro 5 infezioni

(Adnkronos) - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco...

E’ morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni

(Adnkronos) - E' morto Oscar Schmidt, leggenda del...
HomePoliticaGualtieri chiude l’assemblea di Ali dando appuntamento a giugno: “Costruiremo l’agenda dei...
gualtieri-chiude-l’assemblea-di-ali-dando-appuntamento-a-giugno:-“costruiremo-l’agenda-dei-comuni-per-il-futuro-governo”
Gualtieri chiude l’assemblea di Ali dando appuntamento a giugno: “Costruiremo l’agenda dei comuni per il futuro Governo”
Politica

Gualtieri chiude l’assemblea di Ali dando appuntamento a giugno: “Costruiremo l’agenda dei comuni per il futuro Governo”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

BERGAMO – Da Bergamo a Bologna, con l’obiettivo di trasformare il lavoro degli amministratori locali in una proposta politica per il Paese. Roberto Gualtieri, presidente nazionale di Ali e sindaco di Roma Capitale, chiude l’Assemblea nazionale “Una città per cambiare” rilanciando il prossimo appuntamento del 4-7 giugno a Bologna, indicato come snodo per costruire l’agenda dei comuni e rafforzare una piattaforma alternativa al governo.

“Metabolizziamo i materiali di questa assemblea e rimettiamoli in circolo tra tutti i soci”, dice, indicando la necessità di tradurre il confronto di Bergamo in proposte operative. Bologna sarà il passaggio chiave: “La città progressista e l’agenda per il Paese”, ricorda, ospiterà anche il 110mo anniversario della Lega delle Autonomie e la prima edizione del Premio Ali “Francesco Zanardi” (il sindaco che a Bologna nella crisi seguita alla prima guerra mondiale fece cucinare il pane da forni comunali per distribuirlo alla popolazione, ndr) dedicato al municipalismo sociale e alla partecipazione democratica.

Per Gualtieri il ruolo dei sindaci è centrale non solo nell’attuazione delle politiche, ma anche nella costruzione di una prospettiva nazionale: gli amministratori locali, sottolinea, sono chiamati a “dare degli input al centrosinistra, al Partito Democratico e a tutta la coalizione per costruire un programma” che tenga insieme concretezza e capacità di risposta ai cittadini. Il messaggio è politico e organizzativo insieme: serve “un messaggio di protezione, di serietà e anche di cambiamento”, che parta dall’esperienza dei territori e si traduca in una proposta credibile di governo.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Inter, scudetto più vicino: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia
Next article
A Sorrento si potrà andare a votare, il candidato Pinto: “Confermate le elezioni, ora trasparenza e buona politica”

POST RECENTI

Politica

A Sorrento si potrà andare a votare, il candidato Pinto: “Confermate le elezioni, ora trasparenza e buona politica”

“Il Consiglio dei Ministri non procederà allo scioglimento del Comune di Sorrento e la città potrà andare regolarmente al voto nelle prossime elezioni amministrative. E’...
Politica

VIDEO | Comunali, le proposte di Simone Venturini “per la Venezia del futuro”

ROMA - Quali proposte per il futuro di Venezia? In questa videointervista Simone Venturini, candidato a sindaco dal Centrodestra, da assessore al Turismo e alle Politiche...
Politica

Misiani (PD) ad Ali: “Pil con crescita modestissima (0,5%) nonostante il PNRR”

BERGAMO - Antonio Misiani, senatore della Repubblica e responsabile economico del Pd, porta all'assemblea nazionale Ali 2026 "Una città per cambiare" una preoccupazione molto concreta:...
Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 17 aprile 2026

VOLENTEROSI RIUNITI A PARIGI, INTANTO RIAPRE HORMUZ Riapre lo stretto di Hormuz ma restano alte le tensioni tra Europa e Stati Uniti. Il lembo di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.