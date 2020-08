Gualtieri: con Sure risparmio di oltre 5,5 miliardi in interessi

AGI – “Nell’ambito del programma Sure, la Commissione Europea ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro, l’importo maggiore fra quelli assegnati ai diversi Stati europei”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. “Grazie a questo finanziamento, realizzato attraverso l’emissione di titoli comuni europei, il risparmio per le casse dello Stato nell’arco dei 15 anni di maturità può essere stimato in oltre 5 miliardi e mezzo di euro. È l’Europa della solidarietà e del lavoro che prende forma”, ha aggiunto il ministro Gualtieri.

"La decisione di implementazione che è stata approvata oggi, e che sarà adottata a breve dal Consiglio,

