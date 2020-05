Il ministro in audizione in Senato: “Vigileremo che i documenti finali siano in linea con l’elemento dell’assenza di condizionalità”. Intanto, l’Italia ha candidato Padoan alla presidenza della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

