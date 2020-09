Gualtieri guarda al Recovery “Opportunità per la riforma fiscale” 

AGI – Il rimbalzo del Pil sarà “maggiore” del previsto e i fondi del Recovery plan permetteranno di “far entrare a regime” la riforma del fisco. Al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha tracciato prospettive e progetti del governo in vista delle sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi.

Al termine del suo intervento, Gualtieri ha sottolineato che “il Recovery plan ci da lo spazio anche fiscale per far entrare a regime una riforma che speriamo sia ambiziosa e dia semplicità al sistema tributario”, oltre a garantire una “riduzione del carico fiscale, soprattutto per i redditi medi e medio bassi”.

