AGI- L’Europa si è mossa compatta per far fronte alla crisi scatenata dal coronavirus e l’Italia lavora duramente e assicura un piano “molto ambizioso per la ripresa”. Lo ribadisce il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, questa volta in una cornice europea: l’occasione è stata offerta dall’Eurogruppo e dall’Ecofin nelle sessioni informali di Berlino.

I ministri economici sono tornati a riunirsi, dopo la pausa estiva e di nuovo in presenza, per fare il punto sulla situazione e dettare l’agenda della ripresa. Intanto, la Francia va in pressing sul Mes.

Piano Italia sarà ambizioso

L’Italia lavora “molto duramente” e presenterà “un piano molto ambizioso per la ripresa”,

L’articolo Gualtieri: “Il piano dell’Italia sarà ambizioso” proviene da Notiziedi.

