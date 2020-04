Gualtieri insiste sugli Eurobond

L’Italia insiste con la Commissione europea per l’ntroduzione dei coronabond. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: “Bene SURE e garanzie Bei – ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – ma la risposta dell’Ue deve comprendere bond comuni”. Spiega Gualtieri in una nota: “La sfida economica posta dal coronavirus è senza precedenti e richiede un vero salto di qualità nella risposta dell’Europa. Per questo l’Italia sta conducendo dure battaglie su tutti i tavoli negoziali. Solo poche settimane fa c’era solo il MES con condizionalità. Abbiamo ottenuto che sul tavolo negoziale venissero proposti strumenti nuovi e adeguati alla sfida che abbiamo di fronte.

