AGI – “Noi non ci possiamo permettere troppo presto di ritornare a regole di bilancio più rigide”. Così il ministro dell’economia Roberto Gualtieri parlando sul palco della Festa nazionale dell’Unità a Modena. “Anche l’anno prossimo saranno necessarie politiche espansive e in generale, finché non si recupera completamente il Pil perduto, sarebbe sbagliato ripartire con una fase in cui la cosa fondamentale è il consolidamento di bilancio e l’abbattimento del deficit”, ha aggiunto.

L’anno prossimo “non si faranno livelli di deficit come quest’anno, ma calerà. Non è ancora il momento di una stretta”, ha sottolineato.

L’articolo Gualtieri: “No a strette sulle regole di bilancio” proviene da Notiziedi.

