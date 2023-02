Gualtieri: “No alla riduzione del reddito di cittadinanza, bene i Puc del IV Municipio”

ROMA – “È importante che si cominci a rilanciare un pezzo della legge che aveva istituito il reddito di cittadinanza, che consente questi lavori che sono uno strumento, non solo per aiutare le amministrazioni comunali a prendersi cura del loro territorio, ma anche per dare dignità alle persone che percepiscono questo reddito”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, commenta l’avvio dei PUC – Progetti utili alla collettività attivati dal Municipio Roma IV. Oggi la presentazione a piazza Balsamo Crivelli, nel cuore del quartiere Casal Bruciato. Un progetto mastodontico che prevede il risanamento di tante zone del municipio con la speranza di allargare l’azione ad altre zone della città. Dal parco di Balsamo Crivelli a San Basilio, passando per il parco Bei, parco Donati, villa Fassini e il parco di Federico Sacco, solo per citarne alcuni.

Al centro 15 persone che si impegneranno per 8 ore a settimana nel “dare uno schiaffo al degrado”, così come lo ha definito il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti. “Quello che voglio fare- spiega ancora Gualtieri a margine- non è dire ‘Siccome prendi il reddito di cittadinanza devi fare qualcosa, ma voglio fare in modo che questo lavoro che stai facendo sia la prima tappa di un percorso di formazione. Il mio obiettivo è che tu possa avere un lavoro vero, stabile e dignitoso’”. E il primo cittadino sull’argomento ha aggiunto: “Penso che questa sia la strada giusta e non quella che ha percorso il governo, ossia di ridurre il reddito di cittadinanza e far sì che quest’estate una serie di persone siano di colpo prive di questo strumento. Invece di ridurlo dobbiamo lavorare affinché sia la prima tappa di un percorso verso l’occupazione stabile. Questi PUC possono essere anche reinterpretati, come noi vogliamo fare, in questa chiave”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento