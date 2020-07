AGI – “La nostra linea rossa è che il Recovery Fund deve essere adeguato alla sfida, servono risorse significative con eurobond e utilizzate sulla base del metodo comunitario, e non con veti di Paesi membri verso altri, questo sarebbe improprio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite del Tg di La7 parlando dei negoziati in stallo sul Recovery fund al vertice europeo.

“Questa è una linea rossa, non passerà mai l’unanimità sull’esborso di singole tranche”, ha detto Gualtieri.

“Il tema della governance che si intuiva essere uno di quelli piu’ discussi – ha spiegato Gualtieri –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gualtieri: “No veto a singoli Paesi, è la linea rossa dell’Italia” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento