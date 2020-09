AGI – Il rimbalzo del Pil nel III trimestre sarà impetuoso, con un calo per il 2020 che nella nota di aggiornamento al Def, sarà a una cifra. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sceglie il palco del ‘Cortile di Francesco’ ad Assisi per fare il punto sullo stato di salute della ripresa italiana in vista dell’approvazione della NaDef, che – svela – sarà “il 28 o il 29 settembre”.

Il Pil

Il titolare del Mef non ha commentato le indiscrezioni sulla stima sul Pil 2020 che sarà contenuta nel documento ma ha confermato la propria precedente posizione di un calo in singola cifra per quest’anno.

L’articolo Gualtieri: “Per il Pil un terzo trimestre impetuoso” proviene da Notiziedi.

