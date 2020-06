Gualtieri: “Prolungare il blocco dei licenziamenti. Restano da pagare 20 mila domande cig” 

“Secondo gli ultimi dati Inps, di tutti quelli che hanno fatto domanda di cassa integrazione entro fine maggio soltanto 20.000 restano da pagare”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato a “In onda” su La7.

“Dovremo prolungare il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione e gradualmente renderli più selettivi per i settori più in difficoltà favorendo al contempo la ripartenza dell’economia”, ha aggiunto il ministro, che ha annunciato che “domani ci sarà un incontro importante per affrontare il problema di prorogare il sostegno ai lavoratori. Bisognerà modulare il sostegno al lavoro”, ha aggiunto, “e favorire la ripresa dell’economia.

