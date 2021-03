ROMA – Nelle prossime ore Roberto Gualtieri scioglierà la riserva sulla sua candidatura a sindaco di Roma. Come confermano fonti Dem, l’ex ministro dell’Economia risponderà positivamente al Pd che da tempo, ormai, lo sta corteggiando per scendere in campo come candidato sindaco di Roma.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Gualtieri scioglierà la riserva tra poche ore: sarà candidato sindaco di Roma proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento