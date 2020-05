“La situazione è difficilissima: stiamo cercando di aiutare gli italiani, i lavoratori, le imprese nel miglior modo possibile”. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a Piazza pulita su La7, riconosce che “è difficile non essere scontenti e preoccupati quando si sta affrontando la più grande pandemia di tutti i tempi con un impatto economico e sociale grandissimo”. Gualtieri ha garantito che “la patrimoniale non è nel programma del governo e non verrà mai realizzata. Non faremo la flat tax nè la patrimoniale”.

“Da qui a lunedì 600 euro a tutti gli autonomi”

“Da qui a lunedì tutti e 4 milioni”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gualtieri: “Situazione difficilissima, facciamo il possibile. Mai la patrimoniale” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento