ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sciolto tutti i nodi politici e di assetto di questo decreto cosi’ imponente”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, al Tg5 parlando del dl rilancio. “Stiamo lavorando in queste ore per mettere la scuola nelle condizioni di ripartire – aggiunge – Ci saranno 16.000 stabilizzazioni aggiuntive di insegnanti, in modo da avere complessivamente 32mila nuovi insegnanti a settembre per aiutare i nostri ragazzi”.

Il ministro aggiunge che “le risorse per il ristoro a fondo perduto saranno erogate dall’Agenzia delle Entrate, contiamo che possano arrivare gia’ ai primi di giugno”. Nel decreto Rilancio “ci sara’ l’eliminazione del saldo-acconto Irap per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato”.

L’articolo Gualtieri “Stabilizzazione per 16.000 docenti” proviene da Notiziedi.

