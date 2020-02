Gualtieri “Stop tributi zona rossa fino a 30 aprile”

“La sospensione dal pagamento di tutti i tributi sarà valida fino al 30 aprile e sarà valida solo per i comuni della zona rossa, oltre che per i settori maggiormente colpiti dalla crisi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in conferenza stampa prima del Cdm che varerà delle misure economiche per il rilancio del Paese dopo l’emergenza Coronavirus. Alla richiesta del leader della Lega Matteo Salvini di allargare il provvedimento a tutte le regioni, Gualtieri ha risposto: “E’ del tutto evidente che la sospensione dal pagamento dei tributi in tutta Italia non è un’idea saggia e utile. Noi ci concentriamo sulla cose serie e che hanno un impatto proporzionato agli effetti economici del virus”.

