Gualtieri “Vogliamo ridurre le aliquote su chi produce”

“Prelievo sui conti correnti? Assolutamente no, il nostro obiettivo è contrastare l’evasione per ridurre la pressione fiscale. Abbiamo più di 100 miliardi sottratti e un sistema di imposte progressivo che manterremo. Vogliamo ridurre le aliquote su chi produce e lavora, la fatturazione elettronica è stata un successo e questa crisi ci dice che il Paese è pronto a un passo in avanti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri intervistato da Massimo Gramellini nel programma “Aspettando le parole” su Rai3.

“Vogliamo arrivare a un sistema totalmente cashless, senza contante – ha spiegato il ministro -. E’ la direzione verso cui ci muoviamo e vogliamo accelerare con la riduzione delle commissioni e incentivi per i pagamenti digitali.

