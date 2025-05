guardare-in-faccia-la-guerra:-la-mostra-di-emergency-e-cheap-a-roma

Foto e manifesti contro lo scandalo della violenza

Roma, 30 mag. (askanews) – Al Palazzo delle Esposizioni a Roma, “Contro la guerra” è la mostra fotografica di Emergency e del collettivo Cheap per guardare in faccia l’orrenda realtà dei tanti conflitti dove si muore nel mondo, quelli dove opera l’associazione che fu fondata da Gino Strada. Conflitti che ammazzano sempre più civili inermi. Simonetta Gola, responsabile della comunicazione di Emergency.”Con questa mostra vogliamo raccontare cos’è la guerra, con le immagini che scattiamo negli ospedali di Emergency; si vedono i nostro medici i nostri inferiemieri e i nostri pazienti; foto anche intime che di solito non mostriamo perché finché non si vede l’effetto della guerra sui corpi non si capisce di cosa stiamo parlando.”Ci sono oggi 53 conflitti nel mondo; Emergency è presente fra l’altro in Sudan, in Ucraina, e a Gaza, che gli operatori sul posto descrivono, dice Gola, “come la peggiore situazione che abbiano mai vissuto”. Tanti bambini in queste foto, spiragli nel muro che permettono all’occhio di vedere le immagini più disturbanti, come entrando dietro le quinte di quello che Elsa Morante chiamava “uno scandalo che dura da diecimila anni”.La mostra è stata organizzata con Cheap, collettivo che si occupa di arte pubblica e cultura dei manifesti. Flavia Tomassini è una delle fondatrici: “Insieme ad Emergency abbiamo esaminato nel loro archivio tutto l’incredibile materiale fotografico nei teatri di guerra dove lavora; noi abbiamo portato il lavoro che facciamo già da 12 anni sulla poster art con gli strumenti dell’illustrazione e della grafica”.Ingresso gratis al Palazzo delle Esposizioni fino al 29 giugno.