Guardia di Finanza, nel 2019 confiscati beni per 10 mln alla mafia

Nel 2019 in Sicilia sono stati oltre 66 mila gli interventi operativi e 6.661 le investigazioni delegate dalle autorità giudizarie e contabili della Guardia di finanza mentre l’aggressione patrimoniale, prevista dalle norme antimafia, ha interessato beni per complessivi 10 milioni di euro. Un bilancio, quello delle Fiamme gialle, tracciato stamane in occasione del 246^ anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza alla presenza del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, e di una rappresentanza dei reparti alla sede e del personale in congedo della locale Sezione dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia, nel cortile interno della Caserma “Giuseppe Cangialosi”.

