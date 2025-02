Guardia giurata, testimone: hanno cercato di investirlo

“Avevano delle spranghe”

Roma, 7 feb. (askanews) – “E’ successa una colluttazione nella palazzina, il vigilante stava rientrando a casa, poi hanno cercato di investirlo due volte, l’hanno puntato con la macchina, gli sono andati sotto con le spranghe, erano in quattro”. Lo ha detto un testimone a proposito di quanto avvenuto ieri sera a Roma in via Cassia, dove una guardia giurata ha sparato a un gruppo di ladri che stavano svaligiando un appartamento, uccidendone uno. Il testimone è stato intervistato dalla trasmissione Ore 14 in onda su Rai 2 condotta da Milo Infante.

L’inviato della trasmissione ha sentito alcuni vicini della casa dove è avvenuta la rapina. Un giovane ha riferito di aver sentito dei rumori: “pensavamo a dei petardi, poi abbiamo visto una persona a terra, gli altri erano scappati”, mentre un altro signore ha detto di aver sentito “spari, i colpi quasi in sequenza, non erano fuochi di artificio, ho pensato a un regolamento di conti in strada, poi una macchina che sgommava, mi pare che ci sia una sorta di consapevolezza di impunità”.