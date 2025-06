Guardie Ambientali (ANTA): controlli a Napoli su incendi e qualità dell’aria

“Monitoraggio dell’aria e bonifiche su terreni e discariche inquinanti”

Stamattina intervento delle Guardie Ambientali provinciali di Napoli dell’ANTA (Ass. Naz. Tutela Ambiente, associazione di volontari che opera da oltre trent’anni in Italia, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ndr) sui luoghi oggetto di incendi divampati in queste ultime ore a Napoli, in particolare a Rione Traiano nel versante ovest nella cosiddetta “vallata dei 140 alloggi” ed i quartieri Soccavo-Fuorigrotta.

Le Guardie ambientali intervenute in seguito alle numerose segnalazioni pervenute, hanno riscontrato diversi focolai ancora attivi in territori divenuti di fatto discariche abusive altamente inquinanti che sprigionano fumi tossici con conseguente irrespirabilità dell’aria.

“Nonostante gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle ore precedenti, abbiamo constatato con i nostri volontari che restano focolai attivi che continuano a sprigionare veleni a discapito della salute dei cittadini residenti. Chiediamo l’intervento immediato dell’ARPAC e dell’ ASL soprattutto per il monitoraggio dell’aria affinché rassicurino la vivibilità e la salute dei cittadini”, denunciano Felice Caruso ed Antonio Coviello (docente di “Green Economy” all’Università S.O.B. di Napoli) coordinatori provinciali delle Guardie ANTA.

“Occorre un intervento di prevenzione e bonifica in queste aree spesso abbandonate, divenute discariche abusive con materiali inquinanti ed altamente pericolosi per la salute dei cittadini”, incalzano le Guardie Ambientali, che stamane hanno prontamente contattato i Vigili del Fuoco per chiedere lo spegnimento definitivo dei focolai nella zona di Rione Traiano, oltre a chiedere l’intervento dell’ Arpac affinché proceda con immediatezza al rilevamento della qualità dell’aria, divenuta ormai irrespirabile da giorni con conseguente preoccupazione della salute dei residenti. “Presenteremo un dossier-denuncia alle autorità competenti ed al Prefetto di Napoli, molto attento anche alle problematiche ambientali, affinché attenzionino il fenomeno roghi-aria, in un periodo notoriamente “caldo”, nel mentre continueremo a vigilare con la nostra rete di volontari”.