Guardiola: complimenti alla Juve, ma sono contento del nostro gioco

Il commento dopo la sconfitta del City a Torino in Champions

Milano, 12 dic. (askanews) – “Penso che, ovviamente, sia dura, quando ci riesci, lo dimostri. E, sai, tranne una o due partite in questo periodo che non sono andate bene, per il resto giochiamo in modo abbastanza simile. Faccio i complimenti alla Juventus. Congratulazioni per il modo in cui difendono, per le transizioni che hanno fatto. Ma siamo stati incredibilmente aggressivi nel nostro pressing alto. Abbiamo vinto i lanci lunghi. La difesa a quattro è stata davvero, davvero brava. Ovviamente, è un cross e Vlahovic è forte in quella posizione, ma sono davvero contento del modo in cui abbiamo giocato”. Lo ha detto il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, al termine del match con la Juventus perso 2 a 0 a Torino