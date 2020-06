Sessantadue giorni di battaglia contro il Covid-19 costerebbero un milione 122.501 dollari e quattro centesimi. È la somma che Michael Flor ha trovato in fondo alle 181 pagine della dettagliatissima fattura che gli ha rilasciato l’ospedale di Seattle in cui è guarito, lo Swedish Medical Center di Issaquah. Il settantenne Flor, quasi certamente, non pagherà un centesimo grazie all’accordo del presidente Trump con le assicurazioni, finanziato dal Congresso Usa con uno stanziamento da 100 miliardi di dollari per ospedali e compagnie di assicurazione.

Compagnie che hanno aggiornato le stime dei costi a 500 miliardi di dollari e hanno già chiesto di aumentare anche gli stanziamenti federali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Guarito dal Covid riceve una fattura da 1,1 milioni di dollari proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento