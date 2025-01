Guasto a stazione Termini: caos e cancellazioni

ROMA – Ritardi e cancellazioni hanno colpito la stazione di Roma Termini a partire dalle 18:10 di oggi, a causa di un guasto alla linea elettrica. La sospensione della circolazione ha causato disagi significativi, con ritardi fino a 80 minuti per i treni in programma. I monitor informano i viaggiatori che i treni potrebbero subire ulteriori cancellazioni, imputabili a “verifiche infrastrutturali”. Secondo fonti tecniche, il guasto si è verificato presso una cabina elettrica nei pressi della stazione, dove gli operatori hanno completato i lavori e la situazione sta tornando alla normalità.

RIPRESA GRADUALE DEL SERVIZIO

Alle 19:19 è stata annunciata una graduale ripresa della circolazione ferroviaria, ma le ripercussioni sui collegamenti restano evidenti. I treni a media e lunga percorrenza hanno subito variazioni di percorso, mentre quelli del trasporto regionale hanno registrato ritardi, modifiche e cancellazioni. Le informazioni aggiornate sono disponibili sui canali di Infomobilità di RFI e delle imprese ferroviarie.

CONTE: “BUIO PESTO PER I PENDOLARI”

L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha espresso un giudizio severo sulla gestione dell’emergenza: “Aggiorniamo il Governo, chiuso nelle sue stanze dorate, su quel che sta accadendo nel mondo reale: buio pesto per pendolari e viaggiatori anche a Roma Termini, dove ci sarebbe un guasto della linea elettrica. Alcuni pendolari sono rimasti per minuti al buio dentro i treni, altri sono in fila davanti alla tabella dei ritardi aspettando notizie su tempi e sulle cancellazioni. Tutti i treni fermi e circolazione paralizzata: un altro disastro. Meloni non aveva due minuti da dedicare alle bollette, ce l’ha un minuto per questa emergenza? Quando ci proporranno soluzioni dignitose per un paese civile? Sveglia!”

Conte ha poi aggiunto: “Questo episodio è l’ennesimo esempio di un sistema ferroviario che manca di visione e investimenti adeguati. È urgente ripensare le infrastrutture per garantire un servizio degno di un paese civile.”

SCHLEIN: “MELONI E SALVINI PARALIZZANO L’ITALIA”

Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato la situazione critica dei trasporti, accusando direttamente il Governo di inefficienza. “Cosa fanno la presidente Meloni e il ministro Salvini per arginare il disastro che hanno creato sul trasporto pubblico? Con la loro gestione stanno paralizzando l’Italia, con effetti devastanti sulla vita quotidiana dei cittadini e danni incalcolabili all’economia e al turismo del Paese. Dopo una stagione estiva segnata da caos e disorganizzazione e un periodo natalizio caratterizzato da continui disservizi, la situazione rimane critica. Ogni giorno si registrano ritardi, mancanza di informazioni per i viaggiatori e rimborsi bloccati. Questo è un Paese che ogni giorno parte con un’ora di ritardo, non ce lo possiamo più permettere,” ha dichiarato Schlein.

