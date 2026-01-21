guasto-all’air-force-one,-trump-costretto-a-tornare-indietro-e-cambiare-aereo-per-arrivare-a-davos

Roma, 21 gen. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump è ripartito per la Svizzera a bordo di un nuovo aereo dopo che un “piccolo problema elettrico” ha costretto l’Air Force One a invertire la rotta e tornare nel Maryland meno di un’ora dopo il decollo. Lo riportano i media americani citando funzionari della Casa Bianca.

Trump è atteso a Davos per il suo intervento al World Economic Forum, in programma alle 14:30, che potrebbe quindi subire ritardi.

Intanto, il Financial Times, citando sei funzionari, ha rivelato che l’annuncio previsto a Davos di un piano da 800 miliardi di dollari per la ricostruzione dell’Ucraina è stato rinviato a causa dei disaccordi tra Stati Uniti e Europa sulla Groenlandia e sul Board of peace proposto dagli Stati Uniti per Gaza.