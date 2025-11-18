guatemala,-polizia-smantella-costruzioni-abusive-nel-carcere-delle-gang

Stretta sulle prigioni dopo maxi-evasione a ottobre
Fraijanes (Guatemala), 18 nov. (askanews) – Le forze di sicurezza conducono un raid nella prigione di Povoncito, nella città guatemalteca di Fraijanes, per smantellare le strutture illegali costruite dai membri della gang Mara Salvatrucha (MS-13). L’operazione fa parte di una serie di misure di sicurezza messe in atto per riprendere il controllo delle prigioni del Paese dopo l’evasione di 20 membri della gang Barrio-18 dalla prigione di Fraijanes II nel mese di ottobre, che ha scatenato una crisi politica nazionale.