Gucci: stop alla collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno

Era entrato solo due anni fa dopo l’addio di Alessandro Michele

Milano, 6 feb. (askanews) – Sabato De Sarno non sarà più il direttore creativo della maison Gucci. La maison del gruppo Kering ha annunciato oggi la fine della collaborazione. La sfilata autunno-inverno ’25 che si terrà a Milano il prossimo 25 febbraio sarà presentata dall’ufficio design di Gucci, informa Gucci, mentre la nuova direzione artistica sarà annunciata a tempo debito.

De Sarno era entrato in Gucci solo due anni fa dopo l’addio di Alessandro Michele. De Sarno, classe 1983, ha iniziato la sua carriera in Prada nel 2005, passando poi per Dolce & Gabbana, prima di entrare in Valentino nel 2009.

“Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci”, ha commentato Stefano Cantino, Ceo di Gucci. “Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato l’artigianalità e l’eredità di Gucci con tanto impegno”. “Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità”, ha aggiunto Francesca Bellettini, Vice Direttore Generale di Kering responsabile dello sviluppo del marchio. “Sono orgogliosa del lavoro svolto per rafforzare ulteriormente i fondamenti di Gucci. Stefano e la nuova direzione artistica continueranno a fare leva su questo e a guidare Gucci verso una rinnovata leadership nella moda e una crescita sostenibile”.