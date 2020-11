Guenda e Telemaco, il confronto nell’ascensore di Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Guenda e Telemaco si ritrovano nell’ascensore di Live Non è la D’Urso per parlare della loro storia d’amore. Una grande emozione per entrambi che non si vedono da 3 mesi. “Ho fatto 3000 km a nuoto. Come stai? Avevo voglia di abbracciarti, mi dicono che non posso abbracciarti nemmeno” – dice Telemaco che rivolgendosi a Guenda precisa: “hai fatto cose inaffettuose al GF VIP. Per un attimo ho pensato di mandarti un ninja per darti le toc toc sul culetto“.

Telemaco però a sorpresa rivela: “sono ancora innamorato di te, l’amore è diminuito, ma il cuore batte“. Guenda è al settimo cielo!

Ecco il video Mediaset con l’incontro fra Guenda e Telemaco a Live Non è la D’Urso.

