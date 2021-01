Guenda Goria a Pomeriggio 5 ha raccontato a Barbara d’Urso la verità sulle foto uscite sul settimanale Chi che la ritraggono insieme a Filippo Nardi. Quest’ultimo, dopo la prima lite, l’ha chiamata per poterle parlare in privato e spiegare la sua posizione. I due hanno preso un caffè insieme e poi lui l’ha riaccompagnata all’auto. Non c’è stato alcun bacio. Ecco le parole della figlia di Maria Teresa Ruta nel video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento