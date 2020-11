Guenda Goria con il padre Amedeo e il fratello GianAmedeo a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Guenda Goria ospite a Live Non è la D’Urso con il padre Amedeo Goria e il fratello Gianamedeo. La concorrente del Grande Fratello Vip 2020 parla del rapporto con il padre Amedeo: “gli rimprovero l’assenza, il fatto che a volte si sia dimenticato di essere un papà. E’ molto giocherellone, gli voglio molto bene e l’ho definito più figlio che padre. Secondo me l’esperienza del GF è stata terapeutica per noi”.

Anche Amedeo Goria conferma che, dopo la partecipazione della figlia Guenda al GF VIP 5, il loro rapporto è cambiato: “ho capito che devo sacrificare qualcosa di me per offrire a loro che non ho fatto in passato“.

Ecco il video Mediaset con il confronto della famiglia Goria a Live Non è la D’urso.

continua a leggere sul sito di riferimento