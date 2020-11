Guenda Goria e il triangolo amoroso con Christian Leone e Telemaco a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Guenda Goria a confronto con gli ex fidanzati Christian Leone e Telemaco dell’Aquila a Live non è la D’Urso.

Dopo le confessioni di Christian Leone al settimanale Chi: “anche io ero sposato. Guenda frequentava entrambi” riferendosi a Telemaco, Guenda cerca di difendersi. La ex concorrente del Grande Fratello è stupida dal comportamento dell’ex: “come mai sei venuto fuori in questo momento“.

Christian ribatte: “credo molto nei valori, l’ho fatto perchè Per me Telemaco è un grande amico, siamo due persone che si vogliono bene però ho voluto dire questo per tutelarlo. Vi siete mai chiesti come sta Telemaco? Non è delicato dire davanti a tutti Italia del lavoro o di Olga, pensi che non ci sia rimasto male per il tuo atteggiamento con Massimiliano nella casa?”.

Ecco il video Mediaset con il triangolo amoroso fra Guenda Goria e gli ex Christian Leone e Telemaco dell’Aquila.

