Guenda Goria, ospite in puntata al Grande Fratello Vip per raccontare la sua esperienza nel reality, si scontra con Elisabetta Gregoraci | Video Mediaset

Guenda Goria, eliminata, a sorpresa della scorsa puntata, è presente in studio per raccontare la sua avventura e il suo percorso al Grande Fratello Vip 2020. Partita in sordina, all’ombra della madre più famosa, Maria Teresa Ruta, la giovane attrice ha dimostrato di avere un bel caratterino, forte e deciso anche se le fragilità non sono mancate. A sorpresa eliminata nella scorsa puntata, racconta il suo GF vip e cosa ha rappresentato per lei. In modo particolare si scontra con Elisabetta Gregoraci a seguito di alcune sue dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi. Ecco Il Video Mediaset.

