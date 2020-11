Guendalina Tavassi e il marito vittime di revenge porn a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Guendalina Tavassi e il marito Umberto parlano a Live Non è la D’Urso della loro terribile esperienza di revenge porn. Un hacker ha rubato il profilo iCloud della ex concorrente del Grande Fratello condividendo online alcuni video hot della coppia.

“Sto male. Sono arrabbiato per tutto quello che io e la mia famiglia stiamo subendo. Guenda è più forte di me, ma io sto proprio male” – precisa Umberto, il marito della Tavassi. Anche l’esuberante influencer non sta vivendo un momento facile: “è una cosa orribile. Voglio dire a tutte le donne che sono state o sono vittime di revenge porn di sbattersene di tutto. Voi ed io non abbiamo fatto nulla di male, chi si deve vergognare è chi ha rubato e violato la nostra privacy ed intimità“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Guendalina Tavassi e del marito Umberto.

