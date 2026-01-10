sabato, 10 Gennaio , 26

Guendouzi, esordio da favola con il Fenerbahce e super gol contro il Galatasaray

Redazione-web

Matteo Guendouzi inizia benissimo la sua nuova avventura con il Fenerbahce. Il centrocampista francese, ceduto pochi giorni fa dalla Lazio al club turco, ha esordito nella Supercoppa di Turchia trovando subito il suo primo gol con la nuova maglia. Un destro rasoterra dal limite dell’area a beffare il portiere, una giocata vista spesso in maglia biancoceleste. Con la rete realizzata al minuto 28, Guendouzi ha aperto le marcature nella finale in corso.  

Il centrocampista francese ha giocato la sua ultima partita con la Lazio pochi giorni fa, contro la Fiorentina all’Olimpico. Era arrivato a Roma nell’agosto 2023.  

 

