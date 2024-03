Guerra e IA tra i temi del Festival Internazionale del Giornalismo

A Perugia dal 17 al 21 aprile la XVIII edizione

Milano, 17 mar. (askanews) – Conto alla rovescia per la XVIII edizione del Festival Internazionale del Giornalismoche si appresta a confermare Perugia capitale globale dell’informazione. Da mercoledì 17 a domenica 21 aprile, il centro storico della città vedrà quasi 600 speaker provenienti da tutto il mondo, pronti ad alternarsi ai microfoni di più di 200 eventi in programma.

Tra i temi di questa edizione c’è prima di tutto la guerra con Motaz Azaiza, Dimitri Muratov, Evgenia Kara-Murza, Elena Kostyuchenko tra gli speaker stranieri in programma.

Nella sezione “incontri con” torna al Festival Internazionale del Giornalismo la vincitrice del Nobel per la Pace, Maria Ressa. Inoltre, in una conversazione dal respiro internazionale lo scrittore Roberto Saviano e la giornalista Barbara Serra, Sky News Uk ed ex Al Jazeera, seguono la linea criminale e mafiosa che attraversa i grandi temi della politica dalla Russia di Putin, alle elezioni europee, all’Ecuador posando lo sguardo anche sull’Italia.

Focus anche sull’AI cui IJF24 dedica un ampio approfondimento in diversi incontri tra cui: Come domare le reti neurali nei modelli di intelligenza artificiale, con Christina Elmer, professoressa in Giornalismo Digitale e Giornalismo dei Dati presso l’Università di TU Dortmund, in Germania, Uli Köppen responsabile del laboratorio di Intelligenza Artificiale e Automazione presso Bayerischer Rundfunk (ARD), Maren Urner neuroscienziata tedesca, co-fondatrice di Perspective Daily, professoressa di Psicologia dei Media e autrice di bestseller, Olle Zachrison Responsabile della Strategia di Intelligenza Artificiale e Notizie presso la Radio Svedese.

Tra i circa 600 ospiti si parlerà anche di clima, donne e diversity.