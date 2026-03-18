Guerra in Medio Oriente, Iran sotto pressione su più fronti

Il conflitto entra in una fase più ampia e incerta, cresce la tensione

Washington, 18 mar. (askanews) – Il conflitto in Medio Oriente entra in una fase più ampia e incerta, con attacchi che si estendono su più fronti e coinvolgono direttamente l’Iran. Secondo l’analista dell’International Crisis Group Naysan Rafati, Stati Uniti e Israele stanno colpendo obiettivi militari e apparati di sicurezza iraniani, mentre cresce la pressione sul sistema interno del Paese.In questo scenario, fra tensioni nello Stretto di Hormuz e decisioni politiche ancora in evoluzione, resta aperta la durata del conflitto e il rischio di un’escalation con effetti ben oltre la regione.”La guerra, in questo momento, si sta combattendo su più fronti. Stati Uniti e Israele continuano a colpire obiettivi militari iraniani e gli apparati di sicurezza, come i Basij e i Guardiani della Rivoluzione”, afferma Jensen Huang, presidente e Ceo di Nvidia.”Penso che tutta la tensione attorno allo Stretto di Hormuz e il fatto che gli iraniani possano ritenere che un cessate il fuoco non sia ancora nel loro interesse – aggiunge – mentre gli israeliani potrebbero pensare di dover continuare a indebolire il più possibile le capacità dell’Iran, insieme alle decisioni del presidente Trump, rendano questa situazione tale per cui il conflitto potrebbe esaurirsi in pochi giorni oppure durare mesi”.”Il conflitto – conclude Huang – sta producendo effetti ovunque, dai mercati alimentari alle deroghe sulle sanzioni alla Russia fino al possibile trasferimento di munizioni da una regione del mondo all’altra. E in questo senso siamo solo alla terza settimana, ma più a lungo andrà avanti, più l’impatto sarà significativo”.