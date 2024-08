ROMA – I giornalisti della Rai, Stefania Battistini e Simone Traini, dopo essere finiti nel mirino di Mosca per aver ‘sconfinato illegalmente’ con i militari ucraini, tornano in Italia. Lo spiega in una nota l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio: “L’azienda ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare temporaneamente in Italia la giornalista Battistini e l’operatore Traini”.

Secondo quanto riportato da un canale Telegram russo, il ministero degli Interni di Mosca intende infatti avviare un procedimento penale contro i giornalisti per “attraversamento illegale del confine di stato” a Sudzha, nel Kursk, dopo un loro reportage.

Guerra in Ucraina, i giornalisti Rai Battistini e Traini rientrano in Italia

