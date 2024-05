guerra-in-ucraina,-la-germania-autorizza-kiev-a-colpire-obiettivi-in-russia

ROMA – Via libera dalla Germania all’impiego di armi tedesche contro obiettivi militari in Russia da parte dell’Ucraina: a comunicare la scelta è stato oggi un portavoce del cancelliere Olaf Scholz.

Della decisione, ricollegata in particolare a un’offensiva dell’esercito di Mosca in corso da questo mese nel settore nord-orientale di Kharkiv, si riferisce in una nota. “L’Ucraina ha il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi contro questi attacchi” ha sottolineato il portavoce, Steffen Hebestreit. “Per farlo, può usare le armi che le sono state fornite, comprese le nostre”. Del comunicato ha riferito, con una notizia urgente, anche l’agenzia di stampa tedesca Dpa.

