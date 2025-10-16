Guerra Russia-Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: “È stata produttiva, ci incontremo a Budapest”

ROMA – “Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente Vladimir Putin, della Russia, ed è stata molto produttiva”. Lo scrive Trump su Truth, a seguito della telefonata avuta con il presidente russo questo pomeriggio. “Il presidente Putin si è congratulato con me e gli Stati Uniti per il grande risultato della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. In realtà credo che il successo in Medio Oriente aiuterà i nostri negoziati per porre fine alla guerra con Russia/Ucraina. Il presidente Putin ha ringraziato la First Lady, Melania, per il suo coinvolgimento con i bambini. Era molto grato e ha detto che questo continuerà”, ha spiegato Trump sottolineando che “abbiamo anche passato molto tempo a parlare del commercio tra Russia e Stati Uniti quando la guerra con l’Ucraina sarà finita. Alla conclusione della chiamata, abbiamo concordato che ci sarà una riunione dei nostri consulenti di alto livello, la prossima settimana. Le riunioni iniziali degli Stati Uniti saranno guidate dal Segretario di Stato Marco Rubio, insieme a varie altre persone, da designare. Un luogo di incontro deve essere determinato”. Poi l’annuncio del loro incontro: “Il presidente Putin e io ci incontreremo in un luogo concordato, Budapest, Ungheria, per vedere se possiamo porre fine a questa “ingloriosa” guerra, tra Russia e Ucraina. Il presidente Zelenskyy e io ci incontreremo domani, nello Studio Ovale, dove discuteremo della mia conversazione con il presidente Putin, e molto altro ancora. Credo che siano stati fatti grandi progressi con la conversazione telefonica di oggi”.

