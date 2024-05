ROMA – Sono stati oltre 33mila i civili uccisi a causa di conflitti armati nel mondo nel 2023: i dati, che indicano un incremento del 72 per cento rispetto all’anno precedente, sono stati presentati al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Secondo Joyce Msuya, vice-segretario generale dell’Onu per gli Affari umanitari e i soccorsi, il bilancio effettivo “potrebbe in realtà essere ancora più grave”. In occasione di un incontro dedicato alle popolazioni ostaggio delle guerre, dal Medio Oriente al Sudan e al Myanmar, la responsabile ha denunciato “un’allarmante mancanza di rispetto per il diritto internazionale umanitario”.

L’articolo Guerre e conflitti nel mondo, è strage di civili: più di 33 mila uccisi nel 2023 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it