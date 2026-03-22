Guerri Napoli Tennis Cup, sarà il tedesco Altmaier, n.55 del mondo, la testa di serie n.1 del torneo

Sorteggiato il tabellone principale con sette italiani al via: Pellegrino, Travaglia, Giustino, Cinà, Piraino, Vasamì e Caniato. Stan Wawrinka esordirà contro il francese Martineau

Sarà Daniel Altmaier il numero 1 della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli che inizia oggi con le qualificazioni, per concludersi domenica 29 marzo con la finale per il titolo.

Il tennista tedesco, numero 55 del mondo, ha ricevuto una wild card dall’organizzazione e sarà la testa di serie numero 1 della Guerri Napoli Tennis Cup.

In carriera ha difeso i colori della Germania in Coppa Davis e tra le sue vittorie più prestigiose vanta quella con l’azzurro Jannik Sinner nel 2023 al Roland Garros e con altri top ten mondiali come Ruud, Fritz, Tsitsipas.

Le altre due wild card sono state assegnate a due talenti italiani: Jacopo Vasamì (18 anni, 407 Atp) e Carlo Alberto Caniato (20 anni, 327 Atp).

Ieri sera è stato sorteggiato il tabellone principale del torneo. Altmaier affronta lo spagnolo Damas; Stan Wawrinka, il fuoriclasse svizzero testa di serie n.4, trova al primo turno il francese Martineau; la testa di serie n.2, il campione uscente Vit Kopriva (Repubblica Ceca) un qualificato. Sono sette gli italiani in gara nel tabellone principale, con Andrea Pellegrino, testa di serie n.6, contro il romeno Jianu.

Attesi dal pubblico napoletano i talenti azzurri Federico Cinà, nel derby azzurro contro Gabriele Piraino, e Jacopo Vasamì, nell’altro derby con Caniato. Stefano Travaglia troverà un qualificato mentre il napoletano Lorenzo Giustino, esordirà contro la testa di serie n.7, il francese Jacquet.

Domani, domenica, via al torneo di qualificazione con 24 tennisti in gara e 12 match in programma (dalle ore 10). Saranno 15 gli azzurri al via, con due napoletani in tabellone, Fabrizio Osti e Mariano Tammaro.

In occasione dei sorteggi per il calendario delle gare delle ATP 125 di Napoli, il Gruppo Guerri desidera rivolgere i più sinceri auguri a tutti i giocatori che prenderanno parte al torneo.

“Siamo orgogliosi di sostenere un evento che rappresenta non solo un momento di grande sport, ma anche un’importante occasione di visibilità e crescita per il territorio. Napoli, con la sua energia e la sua passione, si conferma ancora una volta palcoscenico ideale per competizioni di livello internazionale.

A tutti gli atleti auguriamo di vivere questo torneo all’insegna del fair play, del rispetto e della sana competizione, valori che da sempre condividiamo e promuoviamo.